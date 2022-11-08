Yükseköğretim affı Meclis'ten geçti

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve çeşitli nedenlerden dolayı ilişiğinin kesilmesi nedeni ile öğrenimlerini yarıda bırakan öğrencilere af öngören yasa tasarısı Meclis’te oyçokluğuyla kabul edildi





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" oyçokluğuyla kabul edildi.

Tasarı komiteden oybirliğiyle geçmişti. Tam adı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" olan yasal değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Söz konusu aftan, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"ne uygun olarak yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen öğrenciler ve YÖK tarafından tanınmayan üçüncü ülke üniversitelerinden KKTC üniversitelerine yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişi iptal edilip kaydı silinen öğrenciler yararlanacak

Mecliste konuşan Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, tasarının komitede oybirliğiyle kabul edildiğini, afların öğrencilerin hakkı olduğunu, pandemiden dolayı eğitimde aksamalar yaşandığını söyledi.

Affın eğitim şartlarına ve öğrenci yararına geçmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Besim, yükseköğretimdeki sorunlara değindi.

Eğitim planlamasında zafiyetler bulunduğunu, denetimsizliğin kalitesizliği doğurduğunu dile getiren Besim, hükümetin birbirinden kopuk yasalar yaptığını, birbirinden habersiz olduğunu savundu.

Besim, muhaceret ve öğrenci affı arasında uyumsuzluklar bulunduğunu ileri sürerek, YÖDAK’ın aftan haberi olmadığının ortaya çıktığını, YÖKAS’ın da doğru çalışmadığını savundu.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da afların ülkede alışkanlık haline getirildiğini, her seferinde son olduğunun söylendiğini ancak son olmadığını “ülkenin geleceğinin çalındığını” savundu.

Yasanın ülkede kanayan yaralardan birinin devamı olduğunu söyleyen Baybars, yükseköğretimle ilişkisinin neden kesildiği sorgulanmadan öğrencilere aftan yararlanma şansı verildiğini belirtti.

Baybars, kayıt kabul belgesi alarak, ülkeye gelen ve devam etmeyen çeşitli suçlara bulaşan kişiler bulunduğunu söyledi.

Öğrenci Affı Yasasının kapsamı konusunda eleştirilerde bulunan Baybars, ülkeye öğrenci olarak gelip kayıplara karışanların affedilmiş olacağını savundu.

Baybars, yasanın geniş ve her kapsamda oluşunu eleştirerek, ülkeye faydası olacağına inanmadığını, oyunun olumsuz olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yüksek öğretimi önemsediklerini söyleyerek, KKTC'nin öğrenci dostu ada kimliğiyle yolculuğuna devam ettiğini belirtti.

Bakanlığın paydaşlardan biri olduğunu, ülkenin seviyesi içinde oluşturduğu yükseköğretim kayıt sisteminin ülkenin önünde bir sistem olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, YÖKAS sistemine ilgili kurumların erişebildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, kurucuların, yatırımcıların, devletin ilgili kurumların görevinin, yüksek öğretime sahip çıkmak olduğunu kaydetti.



