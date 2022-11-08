banner875
banner815
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
26 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
8 0
 
15 0
15 0
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
25 0
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
18 0
Değirmenlik, sonradan açıldı
Değirmenlik, sonradan açıldı
30 0
banner878

“Türkiye Cumhuriyeti bakkal mıdır?”

banner476

Ulaştırma Bakanı Arıklı, akaryakıtla ilgili Kıb-Tek’in ödemesi gereken 200 milyon TL’yi TPIC’in ödeyeceğini dile getirerek, para verilmeden yakıtın ülkeye getirileceğini ifade etti

banner825
“Türkiye Cumhuriyeti bakkal mıdır?”
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu. Muhalefetin TPIC’i özel şirket olarak tanımlandırmasını anlamadığını söyledi.
TPIC’in Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir şirketin alt şirketi olduğunu söyleyen Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in navlunu TPIC’e yüklediğini kaydetti. kıb-Tek’in ödemesi gereken 200 milyon TL’yi TPIC’in ödeyeceğini dile getiren Arıklı, para verilmeden yakıtın ülkeye getirileceğini ifade etti.
“Binbir türlü ayak oyunlarıyla uğraşıyoruz” diyen Arıklı, anlamsız bir tartışma yapıldığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin ek protokolle katkı yapacağını yaklaşık, 2 buçuk milyarlık paket olduğunun bunun da 600 milyon TL’sinin Kıb-Tek’e gideceğini belirtti.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Navlunu protokole mi yazıyoruz?” sorusu üzerine Arıklı, “Türkiye Cumhuriyeti bakkal mıdır? Allah’tan korkunuz” dedi.
Bunun üzerine Erhürman ise Türkiye Cumhuriyeti’ne bakkal demediklerinin altını çizdi. Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin protokole madde koyarak TIPC isimli anonim şirkete ödeme yapacağını söyledi.
Erhürman TPIC’in neden ihale yöntemiyle uygulama yapmadığını sorarak, ihale yapılmadan yakıt gelmesiyle KKTC’de hukukuna aykırılık oluştuğunu ifade etti.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.