Ulaştırma Bakanı Arıklı, akaryakıtla ilgili Kıb-Tek’in ödemesi gereken 200 milyon TL’yi TPIC’in ödeyeceğini dile getirerek, para verilmeden yakıtın ülkeye getirileceğini ifade etti



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu. Muhalefetin TPIC’i özel şirket olarak tanımlandırmasını anlamadığını söyledi.

TPIC’in Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir şirketin alt şirketi olduğunu söyleyen Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in navlunu TPIC’e yüklediğini kaydetti. kıb-Tek’in ödemesi gereken 200 milyon TL’yi TPIC’in ödeyeceğini dile getiren Arıklı, para verilmeden yakıtın ülkeye getirileceğini ifade etti.

“Binbir türlü ayak oyunlarıyla uğraşıyoruz” diyen Arıklı, anlamsız bir tartışma yapıldığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin ek protokolle katkı yapacağını yaklaşık, 2 buçuk milyarlık paket olduğunun bunun da 600 milyon TL’sinin Kıb-Tek’e gideceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Navlunu protokole mi yazıyoruz?” sorusu üzerine Arıklı, “Türkiye Cumhuriyeti bakkal mıdır? Allah’tan korkunuz” dedi.

Bunun üzerine Erhürman ise Türkiye Cumhuriyeti’ne bakkal demediklerinin altını çizdi. Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin protokole madde koyarak TIPC isimli anonim şirkete ödeme yapacağını söyledi.

Erhürman TPIC’in neden ihale yöntemiyle uygulama yapmadığını sorarak, ihale yapılmadan yakıt gelmesiyle KKTC’de hukukuna aykırılık oluştuğunu ifade etti.

