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YDÜ’de formasyon programına başvurular başladı

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YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği pedagojik formasyon programına başvurular başladı

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YDÜ’de formasyon programına başvurular başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin 2022-2023 güz dönemi pedagojik formasyon başvuruları başladı. Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen kişilerin pedagojik formasyon programını tamamlaması gerekiyor.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi pedagojik formasyon programı için başvurular 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Pedagojik formasyon programının ücreti ise 13 bin lira olarak açıklandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin köklü eğitim geleneği ile ülkenin ihtiyaç duyduğu donanımlı öğretmenler yetiştirdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “2022-2023 öğretim yılı güz dönemi için kayıtlarını açtığımız pedagojik formasyon programı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.
Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için kayıtlar 15 Temmuz 2022’de son bulacak. KKTC vatandaşları için geçerli olan  pedagojik formasyon programları ile ilgili +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5101, 5102, 5501) telefonlardan ya da [email protected] adresinden bilgi edinmek mümkün.
 
 
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