Ailesinin yanına gitmek isterken canından oldu

Kuzey Kıbrıs’ta okuyan Bahar Ülker, Urfa yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti





Öğrenim hayatını Kuzey Kıbrıs’ta gören Bahar Ülker, dün sabaha karşı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gazetemizin edindiği bilgilerde, bayram ziyareti için Türkiye’ye ailesine gitmek için önceki gün adadan ayrılan genç kız, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Mersin-Silopi istikametinde Urfa-Birecik kavşağında meydana gelen çarpışmada hayatını kaybetti.

Bayramı geçirmek için ailesinin yanına giderken kaza sonucu hayatını kaybeden Bahar Ülker’in beklenmeyen ölümü ailesini yasa boğdu.

