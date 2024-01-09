YDÜ öğretim üyeleri 5 farklı uluslararası dergide makaleleri yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden Kasım ve Aralık aylarında 5 farklı uluslararası dergide toplam 5 makale

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, YDÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut ve Prof. Dr. Şevket Öznur’un hazırlamış oldukları “Kültür Festivallerine Katılan Esnaf – Zanaatkâr ve Ziyaretçilerin Bu Festivallere İlişkin Bilgi ve Görüşleri: Kuzey Kıbrıs Örneği” isimli makale Web of Science’da taranırken; Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç Dr. Burak Gökbulut’un hazırladıkları “KKTC’de Ortaöğretimde Okutulmak Üzere Yayımlanan Türkçe-Edebiyat Kitaplarında Türk Millî Mücadelesi ve Atatürk”, “KKTC’de Okutulan Hayat Bilgisi ile Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Afet Bilinci ve Eğitimi” yine Türkçe öğretmeni Anıl Bilgiç’in de katkı koyduğu “Gagavuz ve Kıbrıs Türk Halk Kültürlerinde Doğum/Çocukluk Dönemlerine Bağlı Gelenek ve Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme isimli makaleler, MLA, EBSCO, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde aralık ayı içerisinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut’un birlikte hazırladıkları “Kültür Turizminin Geleneksel Kıbrıs Türk El Sanatlarının Sürdürülebilirliğine Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma” isimli makale de Web of Science, Scopus ve Ulakbim gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Folklor/ Edebiyat isimli dergide kasım ayı içerisinde yayınlanmıştır.

Sosyal bilimler, eğitim ve kültür alanında yapılan bu tür araştırmaların evrensel ve ulusal bilime, ülkenin sosyal, kültürel anlamda gelişimine katkı koyduğunu ifade eden öğretim üyeleri, sözü edilen alanlarda ileride yapacakları nitelikli çalışmalarla bu katkıyı daha üst seviyelere çıkaracaklarını ifade ettiler.

