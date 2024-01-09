Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi tarafından, Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle yürütülen “Dijital Dünyada Kadın Projesi” kapanış etkinliği yarın yapılıyor.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik yarın 16.30-20.00 saatlerinde Lefkoşa Eziç Restoran’da üst katta yer alacak.

