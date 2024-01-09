banner913
banner932
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
16 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
17 0
 
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
29 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
18 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
118 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
62 0
banner996
banner985

Dijital Dünyada Kadın Projesi” kapanış etkinliği yarın yapılıyor

banner989

banner974
Dijital Dünyada Kadın Projesi” kapanış etkinliği yarın yapılıyor
banner971
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi tarafından, Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle yürütülen “Dijital Dünyada Kadın Projesi” kapanış etkinliği yarın yapılıyor.  
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik yarın 16.30-20.00 saatlerinde Lefkoşa Eziç Restoran’da üst katta yer alacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.