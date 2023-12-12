YDK mezunlarının önemli başarısı

GCE A- Level ve IGCSE sınavlarında elde ettikleri başarılı sonuçlarla Hollanda ve Türkiye’deki üniversitelere yerleşen Yakın Doğu Koleji mezunları Hasan Altay, Arda Elkıran, Ersoy Ata Baki, Gülçin Özbilen ve Gözde Gamze Gözenler, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği başarı bursuna hak kazanan 15 öğrenci arasında yer aldı

Yakın Doğu Koleji’nin 5 mezunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 GCE-A Level sınav sonuçlarına göre verdiği başarı bursunu kazanan 15 öğrenci arasında yer aldı. GCE A- Level ve IGCSE sınavlarında elde ettikleri başarılı sonuçlarla KKTC dışındaki üniversitelere yerleşen öğrencilere verilen başarı bursu, başarılarının üniversite eğitimleri boyunca sürmesi durumunda kesintisiz olarak verilecek.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği başarı bursuna hak kazanan Yakın Doğu Koleji mezunlarından Hasan Altay Universiteit Utrecht’te (Utrecht Üniversitesi) Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde eğitim alacak. Ersoy Ata Baki Hollanda’da Eindhoven University Of Technology’de Bilgisayar Bilimleri eğitimi alırken; Arda Elkıran Ankara Üniversitesi’nde, Gülçin Özbilen ise Hacettepe Üniversitesi’nde tıp eğitimi alacak. Başarı bursu almaya hak kazanan Yakın Doğu Koleji mezunlarından Gözde Gamze Gözenler ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde iktisat alanında eğitim görecek.

Ömer Özkan: “GCE A- Level ve IGCSE sınavlarında gösterdikleri üstün başarı ile, üniversite hayatlarına dünyanın seçkin üniversitelerinde devam edecek bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Yakın Doğu Koleji mezunlarının, KKTC ve Türkiye üniversitelerinin yanı sıra, aralarında İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Fransa, İrlanda, İtalya, Romanya, Litvanya gibi pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD’nin seçkin üniversitelerine yerleştiğini hatırlatan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, “GCE A- Level ve IGCSE sınavlarında gösterdikleri üstün başarı ile, üniversite hayatlarına dünyanın seçkin üniversitelerinde devam edecek bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

GCE A- Level ve IGCSE sınavlarında elde ettikleri sonuçlarla KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği başarı bursuna hak kazanan öğrencilerin üçte birinin Yakın Doğu Koleji mezunlarından oluşmasından büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Özkan, “Benimsediğimiz eğitim felsefesi ile öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kişisel yönleri güçlü, yüksek yabancı dil becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası boyutta her zaman zirveyi hedefleyen özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin imza attığı başarılar da bunun bir kanıtı” ifadesini kullandı.

