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Chevron şirketine Mart ayı sonuna kadar ek süre tanındı

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Chevron şirketine Mart ayı sonuna kadar ek süre tanındı
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Rum Enerji Bakanlığı’nın, “Afrodit” yatağının lisans sahibi Chevron şirketine, önerisini sunması için 31 Mart 2024’e kadar ek süre tanıdığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, “Afrodit” yatağının ortaklarından biri olan, Tel Aviv borsasındaki “NewMed Energy”den yapılan açıklamada, 8 Aralık’ta bakandan, şirketin en uygun planı sunabilmesi için 31 Mart 2024’e kadar ek süre verildiği yanıtını aldıklarının belirtildiğini yazdı.
Haberde, “Afrodit” yatağıyla ilgili önceden açıklandığı gibi herhangi bir anlaşma yapılmadığı; Chevron’un ise 12 aylık ek süre talebinde bulunduğu, ancak Enerji Bakanlığı’nın bu talebi kabul etmediği ifade edildi.
 
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