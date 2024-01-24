Yakın Doğu Üniversitesi’nde yatay geçiş başvuruları 12 Şubat’a kadar devam edecek

KKTC’de başka bir yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve üniversite eğitimlerini Yakın Doğu Üniversitesi’de tamamlamak isteyen öğrenciler, yatay geçiş başvurularını 12 Şubat’a kadar yapabilecek



KKTC’de başka bir yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve üniversite eğitimlerini Yakın Doğu Üniversitesi’de tamamlamak isteyen öğrenciler, yatay geçiş başvurularını 12 Şubat’a kadar yapabilecek.

143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisi ile uluslararası bir üniversite kimliği taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi; 20 fakülte, 5 yüksekokul, 40 Araştırma Merkezi, 103 uygulama laboratuvarı, dünya genelinde 100’ün üzerinde uluslararası iş birliği ve 500’e ulaşan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.



Son başvuru tarihi 12 Şubat!



Üniversite eğitimlerine KKTC’de devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin 500’e ulaşan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvurularını 12 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Yatay geçiş başvuru koşulları ve özel burs imkanlarıyla ilgili detaylı bilgilere; aday.neu.edu.tr web sitesinden,



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yatay geçişle aramıza katılacak olan öğrencilerimize şimdiden ailemize hoş geldiniz diyorum.”



Yakın Doğu Üniversitesi’nin son teknolojik donanımı ve uzman akademik kadrosuyla gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilerini de ortak ettiği bilimsel üretkenliği ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “2023- 2024 bahar dönemi yatay geçiş olanağı ile üniversite eğitimlerini KKTC’de sürdüren öğrencileri, Yakın Doğu Üniversiteli olma ayrıcalığının bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüksek standartlı akademik ortamı ile birlikte öğrencilerine zengin sosyal olanaklar da sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yatay geçişle aramıza katılacak olan öğrencilerimize şimdiden ailemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimlerini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın yayımladığı “2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda Kıbrıs genelinde en iyi, Türkiye genelinde en iyi ilk 10 ve en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen öğrenciler için 2023-2024 Bahar Dönemi yatay geçiş başvuruları başladı.KKTC’de başka bir yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve üniversite eğitimlerini Yakın Doğu Üniversitesi’de tamamlamak isteyen öğrenciler, yatay geçiş başvurularını 12 Şubat’a kadar yapabilecek.143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisi ile uluslararası bir üniversite kimliği taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi; 20 fakülte, 5 yüksekokul, 40 Araştırma Merkezi, 103 uygulama laboratuvarı, dünya genelinde 100’ün üzerinde uluslararası iş birliği ve 500’e ulaşan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.Üniversite eğitimlerine KKTC’de devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin 500’e ulaşan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvurularını 12 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Yatay geçiş başvuru koşulları ve özel burs imkanlarıyla ilgili detaylı bilgilere; aday.neu.edu.tr web sitesinden, [email protected] e-posta adresinden veya +90 392 223 64 64 numaralı telefondan (dahili 5215) ulaşmak mümkün.Yakın Doğu Üniversitesi’nin son teknolojik donanımı ve uzman akademik kadrosuyla gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilerini de ortak ettiği bilimsel üretkenliği ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “2023- 2024 bahar dönemi yatay geçiş olanağı ile üniversite eğitimlerini KKTC’de sürdüren öğrencileri, Yakın Doğu Üniversiteli olma ayrıcalığının bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüksek standartlı akademik ortamı ile birlikte öğrencilerine zengin sosyal olanaklar da sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yatay geçişle aramıza katılacak olan öğrencilerimize şimdiden ailemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.