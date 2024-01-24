Sayıner ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Sandallar köyü doğumlu olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Sabahattin Sayıner dün hayata gözlerini yumdu.

İnşaat sektöründe sevilen bir sima olan Sayıner’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Sabahattin Sayıner’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

