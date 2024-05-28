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Ülkemizde bilimsel araştırmanın parlayan lideri DAÜ

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Ülkemizde bilimsel araştırmanın parlayan lideri DAÜ
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ülkemizde yükseköğretimin gelişimine öncülük etmeye devam ediyor. Günümüzde birbirinden farklı bağımsız kuruluşlar tarafından açıklanan dünya üniversite sıralamalarındaki yeri ile dünyanın en iyileri arasında bulunan DAÜ’nün bu uluslararası başarıları elde etmesinde, sahip olduğu bilimsel araştırma kalitesi önemli bir rol oynuyor.
 
KKTC’de 1., Türkiye Cumhuriyeti’nde 2. Sırada
DAÜ, dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları arasında bulunan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) tarafından 2024 yılı için açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda (601-800 bandında), research quality (bilimsel araştırma kalitesi) alanında KKTC’de birinci, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor. THE Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’ün metodolojisine göre %30 ile en yüksek değerin verildiği bilimsel araştırma kalitesi alanı altında, DAÜ’de yapılan bilimsel araştırmaların aldığı atıflar ve bilime katkı koyan bu araştırmaların gücü, mükemmeliyeti ve etkinliği bakımından elde edilen sonuçlar DAÜ’yü bilimsel araştırma kalitesi alanında dünyada en üst sıralara taşıyor. Bu da DAÜ’yü diğer üniversitelerden ayıran en önemli unsur olarak ön plana çıkıyor.
 
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