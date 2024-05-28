Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu İsias davasında 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni verdi

İlgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma başlatılacak

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni verdi.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun gerekçeli kararına göre, yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma başlatılacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Adıyaman Valiliği İl idare Kurulu’nun gerekçeli kararını kamuoyuyla paylaştı.

Gerekçeli karara göre, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca denetim görevinin yerine getirilmediğine; proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığına; otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığına; mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğine dikkat çekildi.

Bu bağlamda; yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma izni verildi.



Karakaya



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, tüm sorumlular en ağır cezayı alana kadar durmayacaklarını söylediklerini vurgulayarak, “Sevdiklerimizi bizden alan herkesin peşindeyiz.” dedi.

Aileler olarak davalarının peşinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

“Usulsüzce iş yapmanın cezasını çekecekler, başka çocukları öldüremeyecekler. Aileler olarak davamızın peşindeyiz. Ne gerekirse yapacağız. Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız.”

6 Şubat depreminde yıkılan ve Şampiyon Melekelere mezar olan İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve mahkemede ara kararlar alınmıştı.

Mahkemenin aldığı ara karara göre; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına ayrıca; Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar verilmişti. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini ise 12 Haziran saat 10.00 olarak belirlemişti.



Esendağlı



Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, soruşturma izninin çıkmasının Türkiye’deki deprem yargılamaları bakımından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Esendağlı, “İsias davasında halihazırda yargılanan otel sahipleri ve fenni mesullerin yanısıra, denetim görevini yerine getirmeyen; ruhsat koşulları oluşmamasına rağmen otel ruhsatı veren Belediye yetkililerinin yargılanmasının önünün açılması, bizleri ve ailelerimizi memnun etmiştir.” dedi.

Esendağlı, bu kişilerle ilgili soruşturma ve yargı sürecini de sıkı şekilde takip edeceklerini sözlerine ekledi.

