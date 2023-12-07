QS Sürdürülebilirlik Sıralaması 2024’te KKTC’nin tek üniversitesi DAÜ

Verdiği kaliteli eğitim ve sunduğu araştırma olanakları, birbirinden farklı uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşları tarafından üst sıralarda gösterilmesiyle tescillenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üniversitesi olarak yer alma başarısını gösterdi.

Üniversiteleri dünyanın en büyük çevresel, sosyal ve yönetsel sorunlarıyla mücadele etme yeteneğine göre sıralayan QS Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesi, 5 Aralık 2023 Salı günü, saat 12:00’de açıklandı. Sıralamaya dünya çapında başvuruda bulunan üniversiteler arasından 1,397 üniversite dahil edildi.

Dünyada birinci sırayı Kanada’dan University of Toronto elde ederken, Amerika Birleşik Devletleri’nden University of California Berkeley ikinci, İngiltere’den The University of Manchester ise üçüncü sırada yer aldı. Sıralamaya Türkiye Cumhuriyeti’nden 23, Güney Kıbrıs’tan iki üniversite girerken, KKTC’den ise sıralamaya giren tek üniversite DAÜ oldu.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesinde 1101-1150 bandında yer alan DAÜ’nün en yüksek puan aldığı alanlar Çevresel Araştırma, Eşitlik ve Sağlık & Refah oldu. DAÜ’ye başarı sertifikaları QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter’in imzasıyla iletildi.



“DAÜ İlklerin Üniversitesidir”



Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tüm maddeleri hakkında özenle yürütmekte olduğumuz çalışmalar, üniversitemizi bir başka uluslararası bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşu listesine daha taşımıştır. DAÜ KKTC’nin yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olarak; ülke ve bölge yükseköğretimine öncülük ederken, yine ilkleri başarmakta ve tarihimizde ilk kez girme başarısını gösterdiğimiz QS Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesinde ülkemizden listeye dahil edilen tek üniversite olmanın gururunu yaşamaktadır. Bu sıralamada yer almamızı sağlayan ve emekleriyle üniversitemizi dünyanın üst sıralarına taşımayı sürdüren DAÜ personeline elde edilen bu başarı için en içten teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.”

