banner913
banner932
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
32 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
11 0
 
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
89 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
19 0
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
18 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
44 0
banner964
banner985

2024 Bütçesi pazartesi Meclis genel kurulunda görüşülmeye başlanacak

banner989

bütçe görüşmeleri 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak, 22 Aralık Cuma günü tamamlanacak. İlk gün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve bağlı kurumların bütçesi ele alınacak

banner974
2024 Bütçesi pazartesi Meclis genel kurulunda görüşülmeye başlanacak
banner971
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak, Danışma Kurulu’nun 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği çalışma programı bilgiye getirildi.
Bu çerçevede bütçe görüşmeleri 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak, 22 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Tasarı çalışmalarına, cumartesi ve pazar hariç her gün kesintisiz olarak sürdürülecek.
Pazartesi günü tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla başlanacak ve bütçe tasarısının bütünü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından madde madde görüşülmeye geçilecek. İlk gün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve bağlı kurumların bütçesi ele alınacak.
Salı günü Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı; 14 Aralık Perşembe günü Ombudsman, Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı; 15 Aralık Cuma günü Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, GKK bütçesi, İçişleri Bakanlığı; 18 Aralık Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 19 Aralık Salı günü Hukuk Dairesi Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 20 Aralık Çarşamba günü Sayıştay, Mili Eğitim Bakanlığı; 21 Aralık Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 22 Aralık Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Aynı gün gelirler bütçesi ve tasarının bütünü oylanacak. 
Bakanlık bütçeleriyle birlikte bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de görüşülecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.