Özel gereksinimli çocuklar “Masal Atölyesi”ni ilgiyle izledi

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut koordinatörlüğünde Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunda gerçekleştirilen ve toplamda 25 öğrencinin yer aldığı masal atölyesi büyük bir ilgiyle izlendi

YDÜ Türkçe Öğretmenliği ve KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu iş birliğinde 26 Aralık 2023 tarihinde özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak “Masal Atölyesi” gerçekleştirildi.Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut koordinatörlüğünde Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunda gerçekleştirilen ve toplamda 25 öğrencinin yer aldığı masal atölyesi büyük bir ilgiyle izlendi. Dr. Dilan Kalaycı Alas ve Uzm. Tülay Kaya Tekman’ın yönetiminde Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Tülaynur Koyun, Yekda Kösen, Ebrar Demirci, Hatice Aleyna Özpolat, Ezgi Demirel, Esma Yeliz Çimen, Hüseyin Rojder Yavuz, Hatice Kılınç, Binnur Arı ve Nazan Dayan’ın, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunda düzenledikleri “Masal Atölyesi”ne 25 çocuk öğretmenleriyle birlikte katılım gösterdiler. Söz konusu atölyede çocuklarla birlikte masallar canlandırılmış, masal şarkıları söylenmiş, masallar anlatılmış ve masallarla ilgili resimler çizilip boyanarak çocuklarla eğitici-eğlenceli bir zaman geçirildi.Etkinliğin sonunda Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine teşekkür belgelerini takdim eden Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu sorumlu yöneticisi Dr. Özlem Dağlı Gökbulut, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Bölüm Başkan yardımcısı Doç. Dr. Burak Gökbulut ise masalların birçok kültürel unsuru içerisinde barındırdığını ve kültürel aktarımda önemli bir rol oynadığını belirterek, Türkçe öğretmeni adaylarının her zaman bu tür faaliyetler içerisinde yer almaları gerektiğini vurguladılar ve bölüm olarak bu tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade ettiler.Bunun yanında her iki akademisyen de toplumda eşitsizliklerin azaltılması (SKA10) adına özel gereksinimli bireylerin bu tür etkinliklerle buluşturulması gerekliliğine de değindiler.