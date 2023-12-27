Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Avcısoyu için 0RH - (negatif) veya 0RH +( pozitif) trombosit kan aranmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

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