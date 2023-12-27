banner913
banner932
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
7 0
“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
10 0
 
Güney İnşaat'tan örnek hareket
Güney İnşaat'tan örnek hareket
91 0
Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
25 0
Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
35 0
Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincis
Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincis
18 0
Kahramanlara veda
Kahramanlara veda
11 0
banner996
banner985

Acil kan aranıyor

banner989

banner974
Acil kan aranıyor
banner971
Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Avcısoyu için 0RH - (negatif) veya 0RH +( pozitif) trombosit kan aranmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim: 0533 867 00 10
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.