‘Oyunları Sanat Yapanlar’ kitabı ARUCAD yayınlarından çıktı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oyunculuk Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Erkek’in, biyografi-anı-eleştiri türündeki ‘Oyunları Sanat Yapanlar’ adlı kitabı, ARUCAD Yayınlarından çıktı. Kitap, Türk tiyatrosunu saygın bir noktaya taşıyan 9 değerli bilim-sanat insanının hayatını ve yapıtlarını ele alıyor

Türk tiyatrosuna oyunları, bilimsel kitapları ile önemli katkılarda bulunan, ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Erkek’in yeni kitabı ‘Oyunları Sanat Yapanlar’, ARUCAD Yayınlarının üçüncü kitabı olarak okuyucuyla buluştu.



Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. Sevda Şener, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Prof. Dr. Cevat Çapan, Genco Erkal, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Nurhan Karadağ gibi Türk tiyatrosunun sanat olmasına büyük katkılarda bulunan, hayatlarıyla tiyatroyu saygın bir noktaya taşıyan 9 değerli bilim ve sanat insanın sanatsal ve bilimsel çalışmalarını inceleyen bu kapsamlı kitapta yazar Hasan Erkek, onlarla olan anılarını da anlatarak, tiyatro tarihine ışık tutuyor. Eleştirel bir bakış açısının egemen olduğu kitaptan, gelenekten geleceğe köprüler kuruluyor.



Araştırmacı, kuramcı, yazar, dramaturg, çevirmen, yönetmen, oyuncu ve eleştirmen olan bu 9 bilim ve sanat insanın deneyimlerinin paylaşıldığı ‘Oyunları Sanat Yapanlar’ kitabı, tiyatro alanında profesyonel ve amatör olarak etkinlikte bulunanlara, özellikle gençlere yol gösterici nitelik taşıyor. Kitap, farklı sanat alanlarında uğraş verenlere de esinleyici olacak niteliktedir.



Prof. Dr. Hasan Erkek kimdir?

Kariyerine, üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyken kaleme aldığı ‘Bedel’ isimli radyo oyunun ile TRT Radyo Tiyatrosu Büyük Ödülü’nü kazanması ile başlayan Prof. Dr. Hasan Erkek, bugüne kadar 8 yetişkin sahne oyunu, 4 sahne gençlik oyunu, 8 sahne çocuk oyunu, 7 film senaryosu, 16 radyo oyunu olmak üzere toplam 43 dramatik yapıta; 15 ülkede (Türkiye, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Arnavutluk, Kamerun, İran, İspanya ve Hırvatistan) yayınlanan 30 sanatsal ve bilimsel kitaba imza atmıştır. Yurtdışında yayımlanmış kitap sayısı 22’dir. Otuzdan fazla ülkede festival ve sempozyumda bildiri sunmuş, ulusal ve uluslararası festivallerde jüri üyeliği yapmıştır. Eserleriyle, 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası ödül almıştır. 2014-2015 ve 2016-2017 yıllarında, Fransa’da bulunan Paris 8 Üniversitesi Tiyatro Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı, OYÇED-Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuş olan Prof. Dr. Hasan Erkek, halen ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğretim üyesidir.

