Netkent Üniversitesi'nden Yazılım Mühendisliği Bursu kazanan ilk 100 öğrenci belli oldu

2020-2021 Güz döneminden başlamak üzere Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Bölümüne güz dönemi için 100 öğrenci, bahar dönemi için 100 öğrenci olmak üzere, 5 yıl boyunca, her akademik yıl tam burslu (%100 burslu) 200 öğrenci alınacak

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin, "1 milyon yazılımcı" yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla Türkiye ve KKTC’de toplamda 1.000 öğrenciye 4 yıl süreyle vereceği yazılım mühendisliği bursunu kazanan ilk 100 öğrenci belli oldu. Burs almaya hak kazanan ilk 100 öğrenci, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda açıklandı. Programa kabul edilen öğrenciler, bağımsız bir seçici kurul tarafından belirlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; burs almaya hak kazanan adaylardan 42’inin kadın, 58’sinin erkek olduğu belirtildi. Yine burs alanlardan 70 kişi İngilizcenin haricinde ikinci bir yabancı dil biliyor. Aynı açıklamaya göre, burs kazananlar arasında 71 lisans, 20 yüksek lisans ve 9 da doktora seviyesinde yazılım mühendisi adayı bulunuyor.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, ’’Biz de üniversite olarak, Türkiye'nin dünyada teknoloji süper gücü, KKTC’nin de yakın geleceğin yazılım üssü olması için emek harcayacak, bu alanda küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip, konusunda ve entelektüel anlamda tam donanımlı, bilimsel gelişimi kucaklayan, Türkiye’nin, KKTC’nin ve Türk Dünyasının teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe yürüyecek ilk 100 öğrencimizi açıkladık. 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere 5 yıl süreyle her dönemde 100, toplamda 1.000 öğrenciye verilecek bursun değeri bugün itibariyle 4 milyon Amerikan doları değerindedir’’ dedi.

Turgay, bu öğrencilerin mezun olduktan sonra, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklarını kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada ise, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 1 milyon Yazılımcı yetiştirilmesi hedefine Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi olarak biz de katkı koymuş ve yüzde yüz tam burslu 1.000 yazılım mühendisi yetiştirme sözü vermiştik. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mızda bir lisans programı için düzenlenmiş en kapsamlı eğitim bursunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ denildi.

“Yarınlar Bizim Eğitim Bursu” kapsamında; 2020-2021 Güz döneminden başlamak üzere Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Bölümüne güz dönemi için 100 öğrenci, bahar dönemi için 100 öğrenci olmak üzere, 5 yıl boyunca, her akademik yıl tam burslu (%100 burslu) 200 öğrenci alınacak.