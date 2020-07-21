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Kader maçı Kerem Eran’ın

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K-Pet Süper Lig'den direk düşecek ikinci takımın ve play out oynayacak son takımı belirleyecek olan Çetinkaya – Düzkaya maçını Kerem Eran yönetecek

Kader maçı Kerem Eran’ın
21 Temmuz 2020 Salı 14:15

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 30. hafta programı belli oldu.

K-Pet Süper Lig'den direk düşecek ikinci takımın ve play out oynayacak son takımı belirleyecek olan Atatürk Stadındaki hayati Çetinkaya – Düzkaya maçını tecrübeli hakem Kerem Eran yönetecek.

Son maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Temmuz Saat 17:45

Yeşilova – Yenicami, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk

Göçmenköy – Türk Ocağı, Attürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Hamitköy – Doğan Türk Birliği, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Osman Özpaşa

Gönyeli – Lefke, Gönyeli Stadı, Utku Hamamcıoğlu

22 Temmuz Saat 19:00

Mağusa Türk Gücü – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı, İsmail Ercan

22 Temmuz Saat 20:30

Çetinkaya – Düzkaya, Atatürk Stadı, Kerem Eran

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