Kader maçı Kerem Eran’ın

K-Pet Süper Lig'den direk düşecek ikinci takımın ve play out oynayacak son takımı belirleyecek olan Çetinkaya – Düzkaya maçını Kerem Eran yönetecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 30. hafta programı belli oldu.
K-Pet Süper Lig'den direk düşecek ikinci takımın ve play out oynayacak son takımı belirleyecek olan Atatürk Stadındaki hayati Çetinkaya – Düzkaya maçını tecrübeli hakem Kerem Eran yönetecek.
Son maçları yönetecek hakemler şöyle:
22 Temmuz Saat 17:45
Yeşilova – Yenicami, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk
Göçmenköy – Türk Ocağı, Attürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Hamitköy – Doğan Türk Birliği, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı
Küçük Kaymaklı – Binatlı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Osman Özpaşa
Gönyeli – Lefke, Gönyeli Stadı, Utku Hamamcıoğlu
22 Temmuz Saat 19:00
Mağusa Türk Gücü – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı, İsmail Ercan
22 Temmuz Saat 20:30
Çetinkaya – Düzkaya, Atatürk Stadı, Kerem Eran