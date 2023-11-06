MEB geç burs başvuru tarihlerini 9-10 Kasım olarak açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 akademik yılı güz dönemi burs başvuru tarihlerinde başvuru yapamayanlar için “geç başvuru” tarihlerini 9 - 10 Kasım olarak açıkladı.

Yapılan açıklamada başvuru yapmak isteyen öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak başvurularını gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Geç burs başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adreste yer alan “önemli bilgiler” bölümünden ulaşılabilir.

