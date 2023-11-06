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“Companions” sergisi, Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te açıldı

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“Companions” sergisi, Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te açıldı
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Sanat tarihçi-küratör Esra Plümer Bardak'ın kolaj çalışmaları ve siyaset bilimci Mehmet Ratip'in şiirlerinin bir araya geldiği "Companions" adlı sergi, Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.  
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan açıklamaya göre sergi, “sefalet, kayıp, doğa ve kimlik gibi konuları düşünmeye giriş olarak manzaraların, farklı çökeltilerin ve ölçeklerin karmaşıklığını açığa çıkaran bir iş birliğinin sonucunu” temsil ediyor.
Açıklamada, “Söz konusu işbirliği, gerçek, hayali veya unutulmuş yerleri çağrıştıran küçük ölçekli kolaj kompozisyonlar veya manzaralardan oluşuyor ve bu eserlere eşlik eden şiirlerle birlikte sunuluyor” denildi.
Sergide, şiirlerin tam metnini ve görselleri içeren bir kitap da izleyicilerle buluştu.
“Sanat ve edebiyatın etkileyici bir birleşimini sunan ve ziyaretçileri düşünmeye ve sanatçıların hayal gücünü keşfetmeye davet eden” sergi, 17 Kasım Cuma gününe kadar izlenebilecek.
 
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