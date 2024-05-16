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Girne bir çınarını daha kaybetti

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Girne bir çınarını daha kaybetti
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Girne bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Klavyalı(Alaniçi) olup uzun yıllardan beridir Girne’de ikamet eden Aliye Kuburoğlu bugün vefat etti.
88 yaşında hayata veda eden Kuburoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
 Merhumenin cenazesi 20 Mayıs Pazartesi günü Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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