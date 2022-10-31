banner875
banner815
8 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
19 0
 
22 0
“Böyle müzecilik anlayışı mı olur?”
“Böyle müzecilik anlayışı mı olur?”
39 0
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
15 0
Balığa limon sıkılır mı?
Balığa limon sıkılır mı?
27 0
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
68 0
banner878

LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı düzenlendi

banner476

banner825
LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde Cengiz Topel Hastanesi meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bir konferans düzenledi.
Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı konferansa Cengiz Topel Hastanesi Doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu, Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp ve LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç konuşmacı olarak katıldı.
Konferansta erken tanının önemi ele alındı
Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp konferansta meme kanseri teşhisinde elle muayenin ve mamografinin önemi dışında diğer tarama yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu ise,  risk faktörleri ve meme kanseri cerrahisinde tümörün geride kalmayacak şekilde çıkarılması ve koltuk altı yayılımda lenf bezlerinin alınması konusunda aydınlatıcı bilgiler vererek, erken tanıda koruyucu meme cerrahisi hakkında açıklayıcı bilgiler aktardı.
LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç de, mastektomi sonrası özellikle hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve rehabilitasyon konusunda detaylı bilgiler vererek, özellikle egzersizin önemini ele aldı.
 

banner342
Etiketler; #LAÜ #Meme Kanseri #Cengiz Topel
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.