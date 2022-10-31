Kuzgunlar maymunlardan daha hızlı öğreniyor

Alman araştırmacılar, genç kuzgunları çeşitli bilişsel testlerden geçirdi ve sonrasında bu sonuçları şempanze ve orangutanlarla karşılaştırdı. Yavru kuzgunlar büyük maymunların öğrenmesi bir ömür boyu süren becerileri, dört ay içinde kazanıyor

Bir araştırmaya göre, büyük beyinli bir ötücü kuş türü olan kuzgunların sadece dört aylıkken, bilişsel performansı şempanzeler ve orangutanlar gibi yetişkin büyük maymunlarınkiyle rekabet ediyor.

Almanya liderliğindeki araştırmacılar, kuzgunların dünyayı nasıl anladıklarını ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini araştıran testlerde kuşların performansını analiz etti.

Deneyler, her biri 4, 8, 12 ve 16 aylık olduklarında, elle yetiştirilen 8 kuzgunla tekrar tekrar yapıldı. İncelenen beceriler arasında uzamsal bellek, nesne kalıcılığı, göreceli sayılar ve toplama yer aldı.

Ekip ayrıca, kuşların bir insanla hem iletişim kurma, hem de ondan bir şeyler öğrenme yeteneklerine baktı. Kuzgunların becerilerinin dört ila 16 aylıkken benzer olduğu görüldü. Bu da bilişsel performanslarının ilk dört ayda hızla geliştiğini gösterdi.

Araştırmacılar, bu çağda, kuşların ebeveynlerinden giderek daha fazla bağımsız hale geldiğini ve ekolojik ve sosyal çevrelerini keşfetmeye başladığını açıkladı.

TOPLAMADA İYİ PERFORMANS

Görev performansı bireyler arasında farklılık gösterse de, kuzgunlar genellikle göreceli sayıları toplamayı ve anlamayı test eden görevlerde en iyi performansı gösterdi. Uzamsal belleği test eden görevlerde en kötü performansı gösterdiler.

Araştırmacılar, kuzgunların bilişsel performansını, önceki bir çalışmada benzer görevleri tamamlayan 106 şempanze ve 32 orangutanın sonuçlarıyla da karşılaştırdı.

Uzamsal bellek haricinde, genç kuzgunların bilişsel performansının yetişkin maymunlarınkine çok benzer olduğunu buldular.

GELİŞMİŞ BİLİŞSEL BECERİLERE SAHİP

Almanya, Osnabruck Üniversitesi’nden Simone Pika liderliğindeki ekip, bulgularının büyük maymunlara benzer şekilde kuzgunların genel, gelişmiş bilişsel beceriler geliştirmiş olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Araştırmacılar, kuşların bu becerileri, hayatta kalma ve üremenin kardeşler arasındaki işbirliğine ve ittifaklara bağlı olduğu, sürekli değişen bir ortamda yaşama tepki olarak geliştirdiklerini öne sürüyor.

SADECE SOSYAL ZEKA DEĞİL

Ancak araştırma ekibi, üzerinde çalışılan kuzgunların performansının tüm türü temsil etmeyebileceği konusunda uyardı.

Araştırmacılar, “Büyük beyinli bir ötücü kuş türü olan kuzgunlarda fiziksel ve sosyal bilişsel becerilerin, ilk nicel ve büyük ölçekli araştırmasını sağlıyoruz. Sonuçlar, iki büyük maymun türü olan şempanze ve orangutanların bilişsel performansı ile aynı alan ve görevlerde test edilen ilk doğrudan, nicel karşılaştırmayı mümkün kıldı” dedi.

Simona Pika, “Sonuçlarımız, kuzgunların sadece sosyal zeka olmadığını, aynı zamanda fiziksel dünya ile başa çıkmak için gelişmiş bilişsel beceriler geliştirdiklerini gösteriyor. Dahası, bilişsel gelişimleri çok hızlı ve bilişsel performansları, yetişkin büyük maymunların aynı bilişsel ölçeklerdeki performanslarıyla aynı seviyedeydi.” diye konuştu.

Çalışmanın tüm bulguları Scientific Reports dergisinde yayınlandı.