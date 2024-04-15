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LAÜ öğrencileri çevre temizliğinin önemine dikkat çektiler

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LAÜ öğrencileri çevre temizliğinin önemine dikkat çektiler
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından “Çevre Temizliği Etkinliği” düzenlendi.
Cengiz Topel Anıtı sahil şeridi temizlendi
Çevre temizliğinin, insanların ve diğer canlıların sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretim elemanları ve öğrenciler Cengiz Topel Anıtı sahil şeridi boyunca etrafa yayılmış olan çöpleri birlikte topladılar.
Yoğun öğrenci katılımı ile hafta sonu yapılan çevre temizliği etkinliğini tamamlayan öğrenciler, daha sonra çevre bilincinin oluşturulması amacıyla sosyal medya hesaplarında paylaşmış oldukları görsellerle çevre temizliğine dikkat çektiler.
Etkinlik sonundan toplanan çöpler ise Lefke Belediyesi görevlileri tarafından alındı.
 

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Etiketler; #Lefke Avrupa Üniversitesi
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