Lapta bir çınarını daha kaybetti

Uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lapta Belediyesi Meclis Üyeliği ve Asbaşkanlığı yapmış, aynı zamanda bir dönem UBP örgüt başkanlığı görevinde de bulunmuş Hasan Aktuğ’un eşi, Lapta Belediyesi eski Başkanı Mustafa Aktuğ ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ’un annesi Suzan Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ’un vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Suzan Aktuğ, yarın Lapta Aşağı Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Lapta Mezarlığı’na defendilecek.
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