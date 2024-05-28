LAÜ akademik bir başarıya daha imza attı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi. LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SABAK) ile başlattığı akreditasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamladı.

LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü, farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan ve bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteren SABAK tarafından akredite edildi.

Günümüzde Kaliteli ve Güvenilir Eğitim Oldukça Önemli

Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Dağcılar akreditasyon süreci ile ilgili bilgiler paylaşarak şunlara değindi; Yükseköğretimde akreditasyon özellikle akademik kalitenin önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bölümlerin akreditasyonu bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda LAÜ Beslenme ve Diyetetik bölümü alana özgü standartları karşılamış olduğunu göstermiştir. Sağlık alanında çalışan meslek profesyonelleri yetiştirmek için sağlanan eğitim imkânları, laboratuvar ortamı, programa özgü teknolojik cihazların varlığı ve staj olanakları oldukça önemlidir. Bölümün başarılı bir şekilde akredite edilmesi bölümün uygun olanakları, alt yapısı, laboratuvar ortamı, yetkin ve donanımlı öğretim üyesi kadrosu olduğunu ve böylelikle kaliteli ve güvenilir bir eğitim sağladığını göstermektedir.

SABAK Değerlendirme Heyeti Üniversitenin Sağladığı İmkânlardan Etkilendi

Dağcılar sözlerine şöyle devam etti; SABAK Değerlendirme Heyeti tarafından yapılan ziyaret dekan, bölüm öğretim üyeleri ve elemanlarının, bölüm öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Akreditasyon süreci, bölümde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konan değerlendirme raporunun SABAK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve üniversitenin sağladığı olanakları incelemesi ile gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen ziyaret ve incelemeler sonrasında SABAK değerlendirme heyeti üniversitenin sağladığı altyapı olanakları ve imkânlardan, öğrenci memnuniyetinden, öğretim üyesi ve elemanları ile dekan ve idari yönetim arasındaki uyumdan etkilendiğini belirtmiştir. Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bölümümüzün 20.03.2024-30.09.2026 yılları arasında (2 yıl) akreditasyon belgesi almaya hak kazandığı bildirilmiştir.

Dağcılar son olarak, “Akreditasyon süresince bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere, tüm üniversite yönetimine, Dekanımız Prof. Dr. Serpil Ünyayar’a, Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğ Aydın’a özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize ve aktif katılım gösteren öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.