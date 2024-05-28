Göktaş Miracle Değirmenlik’le devam

Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik tecrübeli savunmacı Mehmet Göktaş’ı kadrosuna dahil etti.

Bonservisi Miracle Değirmenlik takımında olan ve geçen sezonu Karşıyaka takımında geçiren Göktaş, Miracle Değirmenlik takımı ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda takımda antrenör futbolcu olarak görev yapacak olan Mehmet Göktaş ile her konuda anlaşma sağlayan Mircale Değirmenlik takımı tecrübeli oyuncu ile bugün anlaşma sağladı.

