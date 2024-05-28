banner913
banner932
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
14 0
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
19 0
 
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
23 0
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
16 0
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
30 0
Son bir haftada 15 yangın…
Son bir haftada 15 yangın…
32 0
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
34 0
banner1032
banner1038

Göktaş Miracle Değirmenlik’le devam

banner1020

banner974
Göktaş Miracle Değirmenlik’le devam
banner971
Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik tecrübeli savunmacı Mehmet Göktaş’ı kadrosuna dahil etti.
Bonservisi Miracle Değirmenlik takımında olan ve geçen sezonu Karşıyaka takımında geçiren Göktaş, Miracle Değirmenlik takımı ile anlaşma sağladı.
Yeni sezonda takımda antrenör futbolcu olarak görev yapacak olan Mehmet Göktaş ile her konuda anlaşma sağlayan Mircale Değirmenlik takımı tecrübeli oyuncu ile bugün anlaşma sağladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.