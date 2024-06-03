“Kuşaklar Lezzetlerle Buluşuyor” etkinliği Girne Üniversitesi’nde gerçekleşti

Kıbrıs’ın lezzetlerini yeni kuşaklarla buluşturan “Kuşaklar Lezzetlerle Buluşuyor” etkinliğinin ikincisi Girne Üniversitesi’nde gerçekleşti

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından ikincisi düzenlenen “Kuşaklar Lezzetlerle Buluşuyor” etkinliği, Girne Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşti.İki gün süren ve şenlik havasında geçen etkinlikte; Kıbrıs mutfağına ait birçok yemek ve tatlı öğrencilere ve katılımcılara tanıtıldı. Etkinliğin ilk gününde öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları geleneksel Kıbrıs yemeklerini ikram ettiler. Herse’den molehiya, Kıbrıs köftesinden kleftiko kadar birçok lezzet, etkinlik katılımcılarının beğenisine sunuldu. İkinci günde ise paluze ve ekmek kadayıfı gibi Kıbrıs’a özgü tatlılar stantlarda yer aldı.Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu. Düzenlenen etkinlik sadece Kıbrıs tatlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda farklı kuşaklar arasında iletişim köprüsü kurarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağladı.Kıbrıs’ın geleneksel tatlarını tanıtırken kuşaklar arasında da deneyim paylaşımı yapılması amacıyla düzenledikleri etkinliğin yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, “İkincisini düzenlediğimiz etkinliğimiz, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece verimli geçti” dedi.Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerine teşekkür eden Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, “Gelecek yıllarda da bu tür etkinlikleri devam ettirerek kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.