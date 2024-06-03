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Milli Mücadele Vakfı, güneydeki bazı partilerin, AP seçimleri için Kıbrıslı Türk aday göstermelerini eleştirdi

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Milli Mücadele Vakfı, güneydeki bazı partilerin, AP seçimleri için Kıbrıslı Türk aday göstermelerini eleştirdi
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Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, güneydeki bazı siyasi partilerin, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Kıbrıslı Türk aday göstermelerini eleştirdi.
Yazılı açıklama yapan Gülbahar, bu durumu “sinsi bir oyun” olarak niteleyerek, sağduyulu, vatanını, halkını seven Kıbrıs Türkü’ne bu oyunun sahnelenmesini durdurması çağrısında bulundu.
Kıbrıs Türkü’nün İngiliz koloni idaresinden bu yana ayrı seçme ve seçilme ve referandum yapma hakkını hep koruduğunu, devlet ve anavatandan, özgürlük ve egemenlikten geri adım atılmayacağını belirten Gülbahar, “Enosisçi 3 Rum partisinin, kendilerini Türk değil ‘Türkçe konuşan Kıbrıslı’ olarak tanımlayan 3 kişiyi aday göstermesinin arkasında Rum yönetimi vardır. Bu, Rum yönetiminin, bu üç partiyle danışıklı olarak düzenlediği KKTC'ye ve egemenliğimize yönelik çok amaçlı stratejik siyasi bir saldırısıdır.” dedi.
Gülbahar, “Sağduyulu, vatanını, halkını seven Kıbrıs Türkü bu oyunun sahnelenmesini durdurmalıdır. Bu saldırıyı püskürtmenin ve kurulan tuzağı, oyunu bozmanın yolu bizi ilgilendirmeyen bu seçime katılmamak ve oy kullanmamaktır.” ifadelerini kullandı.
 
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