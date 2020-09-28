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Kıbrıslı öğrenci Hasan Saygınel Oxford'a kabul edildi

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Kıbrıslı öğrenci Hasan Saygınel Oxford'a kabul edildi

Okul yaşamındaki başarıları Kıbrıslı öğrenci Hasan Saygınel’i dünyanın en prestijli eğitim kurumları arasında yer alan Oxford Üniversitesine taşıdı.

İngiltere’de University College London  (UCL) Fizik Bölümü’nden bu yıl mezun olan TED Kuzey Kıbrıs Koleji 2017 yılı ilk mezunlarından ve dönem birincisi Hasan Saygınel,  Oxford Üniversitesi’nden Yüksek Lisans Eğitimi için kabul aldı.

Dünyanın en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Oxford’da geçtiğimiz hafta öğrenime başlayan Saygınel,  yüksek lisansını da fizik üzerine yapıyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Müdürlüğü, Yüksek Lisans eğitimi için İngiltere’ye giden, Milli Eğitim Bakanlığı A Level birincisi olarak başarı bursu sahibi Hasan Saygınel’i mesajla kutlayarak başarılarının devamını diledi. Lha

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