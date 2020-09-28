Nöbetçi eczaneler (28 Eylül 2020)

LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
03922234565
PERVİN ECZANESİ
HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI
03922252818
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı
03922272350
GİRNE
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta
03928213888
MAĞUSA
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
03923655518
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
03923669988
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol
03927143591
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili
0548 860 55 54
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A
05488655291