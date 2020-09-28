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Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
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Sessiz derbi
Sessiz derbi
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Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
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Yeni Fabia 2021'de geliyor!
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
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Elektrikte grev başladı
Elektrikte grev başladı
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Nöbetçi eczaneler (28 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (28 Eylül 2020)

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

03922234565

PERVİN ECZANESİ

HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

03922252818

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı

03922272350

GİRNE

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

03928152150

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta

03928213888

MAĞUSA

HACER BALIKÇI ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

03923655518

TANYA SALİMER ECZANESİ

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

03923669988

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

55 Ecevit Cad. Beşyol

03927143591

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili

0548 860 55 54

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A

05488655291

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