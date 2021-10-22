İkinci ek kontenjan yerleştirmelerde de YDÜ ve Girne Üniversitesi’ni tercih edildi

İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih eden 7.560 öğrenciden 1.951’i Yakın Doğu Üniversitesi’ni, 436’sı ise Girne Üniversitesi’ni tercih etmişti.
Kayıtlar 26 Ekim’de başlayacak…
İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.
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2021 ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları
|ÜNİVERSİTE
|İkinci Ek Yerleştirme ile Yerleşen Öğrenci Sayısı
|Yakın Doğu Üniversitesi
|262
|Girne Üniversitesi
|79
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|121
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|100
|Girne Amerikan Üniversitesi
|90
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|65
|Kıbrıs İlim Üniversitesi
|40
|Uluslararası Final Üniversitesi
|35
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|18
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
|13
|Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
|10
|Kıbrıs Batı Üniversitesi
|3
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi
|3
|Adakent Üniversitesi
|1
|Rauf Denktaş Üniversitesi
|1
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|0
|TOPLAM
|841