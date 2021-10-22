İkinci ek kontenjan yerleştirmelerde de YDÜ ve Girne Üniversitesi’ni tercih edildi

İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ni tercih etti

ÜNİVERSİTE İkinci Ek Yerleştirme ile Yerleşen Öğrenci Sayısı Yakın Doğu Üniversitesi 262 Girne Üniversitesi 79 Lefke Avrupa Üniversitesi 121 Doğu Akdeniz Üniversitesi 100 Girne Amerikan Üniversitesi 90 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 65 Kıbrıs İlim Üniversitesi 40 Uluslararası Final Üniversitesi 35 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 18 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 13 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 10 Kıbrıs Batı Üniversitesi 3 Akdeniz Karpaz Üniversitesi 3 Adakent Üniversitesi 1 Rauf Denktaş Üniversitesi 1 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 0 TOPLAM 841

Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilere ilk kez verilen ikinci ek yerleştirme hakkı ile yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. 2021 ikinci ek yerleştirmede KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdü. İkinci ek kontenjan hakkı ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne 262, Girne Üniversitesi’ni ise 79 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan toplam öğrenci sayısı 341 oldu.İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih eden 7.560 öğrenciden 1.951’i Yakın Doğu Üniversitesi’ni, 436’sı ise Girne Üniversitesi’ni tercih etmişti.İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.