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Güney Kıbrıs, yine kırmızı listeye alındı

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Güney Kıbrıs, yine kırmızı listeye alındı
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Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik durumunda birkaç günden beri kaydedilen olumsuz gelişme, perşembe günü yayımlanan Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) haritasına da yansıdı.
 
İki haftadan sonra Kıbrıs turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçti.
 
Avrupa’nın diğer bölgelerinde, özellikle İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz’in birçok bölgesi haritanın yeşil kategorisinde bulunuyor.
 
Turuncu kategoride; İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka’nın birçok bölgesi turuncu; Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Polonya’nın bazı bölgeleri ise kırmızı kategoriye dâhil ediliyor.
 
ECDC haritasına göre, Almanya, Belçika, Avusturya ve Macaristan’ın birçok bölgesi kırmızı kategoride bulunuyor.
 
Baltık ülkeleri, Romanya, Bulgaristan’ın bir çok bölgesi, Slovenya, Hırvatistan’ın bir kısmı ve kuzey Yunanistan kırmızı kategoride (yüksek risk) bulunuyor.
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