Düzenli egzersiz bilişsel fonksiyonları olumlu yönde etkiliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, yapılan fiziksel aktivitelerin beynin gelişme kapasitesini ve bilişsel (zihinsel) fonksiyonunun önemli ölçüde etkilediğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz yaz aylarında özellikle çocukların ve gençlerin hareket etme, hafif veya kısa süreli dahi olsa günlük egzersiz yapmaya başlamaları hayat kalitelerini artırabilmeleri adına çok önemlidir” dedi.

Son iki yıldır yaşanan pandemi nedeniyle çocuklar ve gençler tarafından hareketsiz bir yaşam benimsendiğini aktaran Özdemir, özellikle çocuk ve gençlerin teknolojik aletleri ve interneti yaşamlarının merkezine aldıkları hatırlatmasında bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, bu sedanter yaşam tarzının sadece zindeliği olumsuz yönde etkileme ya da obeziteye sebep olmakla kalmadığını aynı zamanda zihinsel işlevleri de olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Son 20 yıldır yapılan birçok çalışmaya (Kramer AF, Erickson KI; Hillman CH, Erickson KI; Kramer AF; Semmle) dikkat çeken Özdemir, bu çalışmalarda deneklerde fiziksel aktivite gerektiren faaliyetlerden sonra kas-zihin koordinasyonu, akademik beceriler, analitik düşünme ve matematiksel-mantıksal düşünme becerilerinde önemli bir artış gözlemlendiği bilgisini paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, Hillman’ın öncülüğünde 2009 yılında yapılan bir araştırmada ise hafif bir egzersizin dahi zihinsel becerileri önemli ölçüde pozitif yönde etkilediğine dair bulgulara ulaşıldığını kaydetti.

Mantıksal düşünce gerektiren teste tabi tutulmadan önce 10 dakikalık bir yürüyüş yapan 10-13 yaş grubu öğrenciler ile gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçlarını da paylaşan Özdemir, yürüyüşü gerçekleştiren öğrencilerin yürümeyenlere kıyasla dikkatini daha iyi topladığı ve daha yüksek sonuçlar elde ettiğinin gözlemlendiğini kaydetti.

Özdemir, ailelerin bu konuya daha bilinçli yaklaşması tavsiyesinde bulunarak, sadece çocukların ve gençlerin değil her yaştan kişilerin hafif dahi olsa günlük egzersizler yapmasının zihinsel süreçleri güçlendireceğinin önemine işaret etti.



