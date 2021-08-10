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KTÖS "Sağlık üzerinden siyaset yapmayın"

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KTÖS "Sağlık üzerinden siyaset yapmayın"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “sağlık üzerinden siyaset yapıldığını” belirterek eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ersin Tatar, Ergün Olgun, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulunan KTÖS, aşıların kimlere yapıldığının listesinin Güney Kıbrıs’la paylaşılmamasının toplumu mağdur ettiğini, yurt dışında öğrenime gidecek gençlerin ve insanların seyahat özgürlüklerine engel çıkardığını öne sürdü.

Sağlık üzerinden siyaset yapıldığını iddia eden KTÖS, aşılama listelerinin paylaşılmaması halinde, bu sorumluluğu kendilerinin alacağını ve aşıların başvurularını Güney Kıbrıs’a ileteceklerini kaydetti. 
KTÖS'ün yaptığı basın açıklamasında şöyle denildi:
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aldıkları aşıların kaydını doğru dürüst yapmayan, aşılama kampanyası başlatıp vatandaşın ayağına gitmeyen, aşılanmaya partizanlık ve torpil karıştıran bu beceriksizler, binlerce aşının tarihinin geçip atılmalarına da neden olup olmadıklarını bile açıklamaktan acizdirler.
Vatandaşını düşünmeyip sağlık üzerinden siyaset yapmayı seçen bu bölücü taksimcilerin toplumu temsil etmedikleri açıkça ortadadır. 2000’li yılların başında yine aynı anlayış Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’nin dışında bırakmış ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği’ne girmesine çanak tutmuşlardır.
Bilinmelidir ki, “taksimin bu dört atlısının” toplumun geleceğini karatmaya güçleri yetmeyecektir. AKP’nin desteği ile oturtuldukları koltuklarda işbirlikçilik ve bölücülük yapmaya devam edip, aşılama listelerini vermemeleri halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kayıtlı, uluslararası tanınmışlığı olan örgütler olarak bu sorumluluğu alıp, aşıların başvurularını Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına biz vereceğiz.
Hodri Meydan!
 

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