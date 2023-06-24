DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri jüri karşısına çıktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü (YMGA) öğrencileri bitirme projeleriyle jüri karşısına çıktı. Öğrenciler 5 çevrim içi haber sitesi ve 1 basılı gazeteden oluşan projelerini sundu.Kanal Sim’den Damla Dabis Özel ve Cyprus Broadcasting Cooperation’dan Vasvi Çiftçioğlu’nun da dahil olduğu jüri heyeti içerisinde; YMGA Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu ve Bitirme Projeleri Kurs Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nil Yüce yer aldı.Çevrim içi projelerde yeni medyanın multimedya olanaklarını kullanan öğrenciler, infografi, video haber – röportaj ve podcast içerikleriyle beğeni topladı. Jüri üyeleri ayrıca yapmış oldukları değerlendirmelerle öğrencilere önerilerde bulunarak, gelecekteki profesyonel yaşantıları için bilgi ve deneyimlerini aktardı.Konuyla ilgili açıklama yapan YMGA Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy, jüri üyelerine katılımları ve değerli görüşleri için teşekkürlerini ileterek, dijital teknolojilerle gelişen yeni medya alanında sunulan bitirme projelerinin önemini vurguladı. Prof. Dr. Ersoy Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü olarak dijital teknolojiler ve gazetecilik alanında sürekli kendilerini yenilediklerini ve bu çabalarının meyvelerini topladıklarını görmekten de mutluluk duyduklarını belirtti.