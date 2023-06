Medyum taklidi yaparak, 4,5 milyar TL dolandırdı

Bir medyumdan geldiği iddia edilen mektuplarla savunmasız kişileri hedef alan adam, 20 yılı boyunca yürüttüğü dolandırıcılık planı sebebiyle 280 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

ABD’de yaşayan Patrice Runner, savunmasız kişileri hedef aldığı ve 4,5 milyar TL’den (175 milyon dolar) fazla kazandığı bir mektup dolandırıcılığı ile suçlanıyor.ABD Adalet Bakanlığı , Runner’ın on yıllardır süren toplu posta planı sırasında milyonlarca insanı dolandırmaktan suçlu bulunduğunu söyledi.Kanada ve Fransa’dan çifte vatandaşlığına sahip 57 yaşındaki Runner, insanlara medyum Maria Duval’dan geliyormuş gibi davranan milyonlarca mektup gönderdi. 1994-2014 yılları arasında gönderilen mektuplar, alıcılara para karşılığında şans ve mutluluk vaat ediyordu.2014 yılında gönderilen bir yazışmada, mektup, muhatap için hayatın “daha iyiye gideceğini” vaat ediyordu, ancak bunun için 959 TL (37.50 dolar) ücret ödenmesi gerekiyordu.El yazısıyla yazılmış açıklamalar ve alıcıyla ilgili kişisel ayrıntılar kullanılarak kişiselleştirilmiş görünmesi için tasarlanan mektuplar, aslında seri üretildi ve her hafta binlerce kişiye gönderildi.Runner, mektup listelerini diğer dolandırıcılarla takas eden bir ekibin parçasıydı ve mektuplar tipik olarak yaşlı bunama hastalarına ve mali sorunları olanlara yönelikti.Dolandırıcılığa kananlar, Duval’dan geldiği iddia edilen ve daha fazla para karşılığında daha fazla hizmet ve rehberlik sunan daha “kişiselleştirilmiş” mektuplarla bombardımana tutulmadan önce ilk ücreti ödeyeceklerdi.Bazı kurbanların binlerce dolar kaybettiği açıklanırken müfettişler, Duval’ın medyum olarak çalışan ancak dolandırıcılığa karışmayan gerçek bir kişi olduğunu buldu.Bir kahinle iletişime geçmek yerine, kurbanlar, Infogest Direct Marketing adlı Montreal merkezli bir şirket gibi davranan dolandırıcılardan yazışmalar alacaktı. Runner, planın 20 yıllık tarihinde elebaşı olarak hareket etti ve günlük operasyonu denetledi.Düzinelerce paravan şirketi kullanarak ve İsviçre, Fransa, Hollanda, Kosta Rika ve İspanya’daki büyüleri içeren göçebe bir yaşam tarzı yaşayarak izlerini örttü.Aralık 2020’de İspanya’dan iade edildi ve New York’un Doğu Bölgesi’ndeki bir federal jüri onu 14 adet mektup dolandırıcılığı ve ilgili suçlardan suçlu buldu. Runner, her bir mektup için 20 yıl hapisle yargılanıyor.Mektup dolandırıcılığı planı, Infogest Direct Marketing ve çalışanlarının ABD Posta Hizmeti’ni “herhangi bir medyum, kahin veya astrolog adına” materyal göndermek için kullanmalarının yasaklanmasıyla 2016 yılında sona erdi.Posta Teftiş Servisi’nin Philadelphia bölümünden Chris Nielsen, “20 yılı aşkın bir süredir Patrice Runner, dünyaca ünlü bir medyumdan geldiği iddia edilen milyonlarca kurbana kişiselleştirilmiş mektuplar göndererek yaşlı Amerikalıları hedef alan yağmacı bir planı yönetti” dedi.