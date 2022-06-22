DAÜ'ye iki sertifika daha

DAÜ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetlemelerinden başarıyla geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinden, iki yönetim sistemi ile ilgili de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden tam not alarak başarıyla geçti. Böylece DAÜ’nün sahip olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgeleri 2025 yılına kadar yenilendi. Denetim, Toplam Kalite Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ve kendi birimleri ile ilgili hazırlıkları tamamlayan kalite ekibinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği kapanış toplantısı ile sona erdi.



Değerlendirmeler Paylaşıldı

Kapanış toplantısına TSE Başdenetçisi Mehmet Ali Göksel, TSE denetçileri, DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, Toplam Kalite Merkezi Müdürü Hüseyin Yetiner, tüm birimlerin Kalite Temsilcileri ile Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar katıldı. Toplantıda Denetim Ekibi tarafından denetim bulguları paylaşıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Şensoy, denetlemelerin DAÜ’nün hedeflerine sürekli iyileştirme döngüsünde ilerlemesi bakımından önemine dikkat çekerek tüm denetçilere, Toplam Kalite Merkezi Müdürlüğü’ne, kalite temsilcilerine ve danışman Latif Sakar’a teşekkür etti. Toplam Kalite Merkezi Müdürü Hüseyin Yetiner de denetim süreci boyunca emek veren ekip arkadaşlarına ve denetçilere teşekkürlerini ileterek, her denetimin önemli olduğunu ve elde edilen sonuçların öğretici olması bakımından üniversiteye ciddi katkılar koyduğunu ifade etti.

