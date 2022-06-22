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Güney 2 yangın söndürme uçağı gönderdi

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Güney 2 yangın söndürme uçağı gönderdi
Mersinlik bölgesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangının etkisi hala sürüyor... Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren haber ajansı RIK Radyo’nun haberine göre, yangına müdahale edilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 2 tane yangın söndürme uçağı gönderildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcü Yardımcısı Niovi Parisinou, her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti.

 
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