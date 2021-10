DAÜ uluslararası alanda yükselişini sürdürüyor

DAÜ, U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında yükselişini sürdürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 8 yıldır yayınlanmakta olan U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2022’de 945’inci sırada yer aldı. DAÜ geçtiğimiz yıl 1,148’inci sırada yer almıştı. Listeye bu yıl 250 yeni üniversite eklenmesine rağmen, DAÜ yine yükselmeyi başardı. DAÜ’nün birbirinden farklı dünya üniversite sıralamalarındaki başarılı yükselişi dikkat çekiyor.



90 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği listede, 13 farklı gösterge ile üniversitelerin akademik araştırma performansları, küresel ve yerel saygınlığı ölçülüyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralamasını yapan U.S. News & World Report tarafından açıklanan listeye göre, DAÜ Asya Kıtası’nın en iyi 246. üniversitesi olurken, Türkiye sıralamasında Sabancı Üniversitesi ile 15. sırayı paylaştı. Listede Türkiye’den ise toplamda 45 üniversite yer aldı.



KKTC’de 1. Sırada

Bu yıl düzenlenen 2022 U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite yer almıştır. DAÜ bu üniversiteler arasında birinci sırada yer almaktadır. Kıbrıs genelinde ise üç üniversite listeye girmiştir.



DAÜ, söz konusu sıralamada bölgesel araştırma saygınlığında 167. sırayı elde ederken, uluslararası iş birliği konusunda dünyanın en iyi 901, bölgenin ise en iyi 25. üniversitesi olarak açıklandı.