Albank, Cardplus’ın ana ortakları arasına katıldı!

2005 Yılında 6 yerel bankanın bir araya gelerek kart ve operasyon hizmeti sağlamak amacıyla kurdukları StarCard Banka Merkezi Ltd (Cardplus) ile bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, ALBANK’ın Ekim 2021 tarihinden itibaren şirkete eşit ortak olarak katılması hususunda mutabakata varıldı ve gereken işlemlere başlandı.

KKTC sınırları içinde Kartlı Ödeme Sistemleri hizmeti veren ilk ve tek firma olan StarCard, kartlı ödeme sistemlerinin yanında, teknik altyapı hizmetleri, POS hizmetleri, ATM hizmetleri, ekstre hizmetleri sunmakta.

StarCard Banka Kartları Merkezi Ltd. ortaklığı hakkında açıklama yapan ALBANK Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, “Albank kurulduğu günden itibaren birçok başarıya imza atmış, geçen 5 yılın ardından sektörde iz bırakan bir noktaya ulaşmıştır. StarCard’ın KKTC’de tüm bankaların kredi kartları takas merkezi olması yolunda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Bu açıdan Albank olarak aldığımız stratejik kararın ileride meyvelerini göreceğimizi düşünüyorum.

CardPlus kredi kartlarını kullanan bankaların içinde en çok paya sahip olan bankamız, StarCard ortaklığı ile gücünü ve deneyimini müşterilerine daha fazla aktarmayı hedeflemektedir. Ödeme sistemlerinin hızla dijitalleştiği bir dönemde güç birliği yaratmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Ortaklığımızın ALBANK ve Starcarda hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



