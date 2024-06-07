Mehmetçik bir çınarını daha keybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyü sakinlerinden olan sevilen çınar Aysan Öngül bugün vefat etti.

Öngül’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi 8 Haziran 2024 Cumartesi saat 18:30 da Mehmetçik Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra, Mehmetçik Kabristanlığına defnedilecek.

