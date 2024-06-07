banner913
banner932
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
10 0
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
25 0
 
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
41 0
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
37 0
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
18 0
Yangın tamamen söndürüldü
Yangın tamamen söndürüldü
10 0
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
20 0
banner1032
banner1038

Mehmetçik bir çınarını daha keybetti

banner1020

banner974
Mehmetçik bir çınarını daha keybetti
banner971
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyü sakinlerinden olan sevilen çınar Aysan Öngül bugün vefat etti.
Öngül’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi 8 Haziran 2024 Cumartesi saat 18:30 da Mehmetçik Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra, Mehmetçik Kabristanlığına defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.