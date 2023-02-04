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DAÜ, TESOL’da temsil edildi

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DAÜ, TESOL’da temsil edildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’nün “Başka Dilleri Konuşanlara İngilizce Öğretimi (TESOL)” Türkiye oluşumunda temsil edildiği bildirildi.
 DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Elif Çilli, tüm dünyada İngilizce öğretiminde bir otorite olan “Teaching English to Speakers of Other Languages – Başka Dilleri Konuşanlara İngilizce Öğretimi (TESOL)” Türkiye oluşumunda “Measurement, Evaluation, Testing & Assessment Special Interest Group – Ölçme, Değerlendirme ve Test Etme Özel İlgi Grubu (METASIG)” tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte DAÜ’yü temsil etti.
 Açıklamada, “Dil Kullanımını Değerlendirmeye Genel Bakış” (An Overview of Assessing Language Use) teması ile gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte 28 farklı üniversiteden 49 katılımcının yer aldığı, açılış sunumlarının ardından katılımcıların,dil kullanımını değerlendirme konusundaki deneyimlerini, fikirlerini ve zorluklarını paylaştığı belirtildi.
 TESOL Turkey METASIG 2022 kurucu üyeleri arasında yer alan Çilli, METASIG’in 2023 yılında dil değerlendirme alanına katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemeye ve meslektaşlarını dil değerlendirmeye güvenilir, geçerli ve pratik yaklaşımlar uygulama konusunda desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
 
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Etiketler; #DAÜ #TESOL
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