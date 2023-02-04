Biri ağır, iki yaralı

Lefkoşa - Girne Anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak beton sete çarpıp takla attı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı

Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza saat14:30 sıralarında meydana geldi.

46 yaşındaki Neslim Balcı, yönetimindeki PT 950 plakalı Mercedes marka salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Mehmet Zülfi Türkyılmaz ağır yaralanırken Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan araç sürücüsü Neslim Balcı ise YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

