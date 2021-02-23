DAÜ Senatosu Bahar dönemi için aldığı kararları açıkladı

DAÜ Senatosu 2020-2021 Bahar Dönemi’nde uygulama gerektiren programlarda mezuniyet durumunda olan öğrenciler için uygulamaların yüz yüze yapılmasına karar verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, 23 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilen toplantı sonucunda, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile ilgili eğitim ve öğretim yöntemi konularında kararlar aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak üretilen DAÜ Bahar Dönemi kararları kapsamında; mezuniyet durumunda olan öğrenciler için uygulama gerektiren derslerin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda; fakülte ve okullar tarafından, Rektörlük onayı alınarak, ilgili programlarda öğrenim gören öğrencilerin kampüse gelebilmelerine olanak sağlamak ve karantina ile aşılama süreçlerinin de dikkate alınarak, yüz yüze uygulamaların 1 Nisan 2021 tarihinden sonra olacak şekilde planlanması kararlaştırıldı. Ayrıca, kampüs içerisindeki yüz yüze eğitimler azami dikkat gösterilerek ve sıkı tedbirler alınarak, küçük gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

Öte yandan, ulaşımın sağlanamadığı ülkelerdeki mezuniyet durumundaki öğrenciler için ise, fakülteler ve okullar dijital destekli eğitim vermek için gerekli planlamaları yapacaktır.

DAÜ Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda; mezuniyet aşamasındaki uygulama gerektiren derslerin teorik kısımları da dahil olmak üzere, üniversite genelindeki diğer dersler, 2021 Bahar Dönemi’nde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Fakülteler ve okullar tarafından gerekli görüldüğü hallerde ise; Rektörlük onayı alınarak, azami dikkat ve sıkı tedbirler kapsamında küçük gruplar halinde yüz yüze eğitim yapılabilecektir.

DAÜ Senatosu’nun pandemi ile ilgili gelişen şartlara göre ara sınavlar sonrasında uygulanacak eğitim ve öğretim yöntemine yönelik yeni değerlendirmeler yapabileceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, yurtdışından üniversiteye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR testi masraflarının devlet tarafından karşılanacağı da vurgulandı.