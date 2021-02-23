Huawei katlanabilir telefonunu satışa çıkardı

Huawei, şirketin kendi ürettiği 5G Kirin 9000 çiple çalışan Mate X2 ismindeki katlanabilir akıllı telefonu 17 bin 999 yuandan (2 bin 800 dolar) satışa sundu

Huawei Technologies Co., hızla genişleyen akıllı telefon kategorisinde yer edinebilmek için yeni telefonunu piyasaya sürdü.

Şirket, kendi ürettiği 5G Kirin 9000 çiple çalışan Mate X2 ismindeki katlanabilir akıllı telefonunu 17 bin 999 yuandan (2 bin 800 dolar) satışa çıkardığını duyurdu.

Bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, ABD genelinde ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. gibi önemli tedarikçilerini kaybetmesinin ardından, kendi yarı iletken çiplerini üretmek zorunda kalmıştı. Şirket son zamanlarda, azalan tedarikçi sayısına rağmen akıllı telefon üretimine devam edeceğini ve kaybettiği işleri telafi etmek amacıyla kurumsal müşterilere hizmet vermeye odaklandığını açıkladı.

Şirketin dönüşümlü Başkanı Ken Hu, Şangay’daki katıldığı Mobil Dünya Kongresi'nde, "Hem satış hem de kârda marjinal bir büyüme başardık. İş ortaklarıyla, Huawei ürünlerini çalışmalarında nasıl kullanabilecekleri üzerine yoğunlaşıyoruz.” dedi.

ABD eski Başkanı Trump’ın Çin kökenli şirketlere yaptırım uygulama kararı şirketin 2020 yılındaki gelirini etkilemişti. Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, ABD’nin söz konusu yaptırımları kaldıracağına dair beklentilerinin azalmasına rağmen, ürün yelpazesindeki daralan mobil cihaz satışlarını canlı tutmaya çalışıyor.