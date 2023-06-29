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DAÜ-PDRAM “Stres ile Etkin Baş Etme Becerileri” konulu öğrenci grup çalışmasını tamamladı

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DAÜ-PDRAM “Stres ile Etkin Baş Etme Becerileri” konulu öğrenci grup çalışmasını tamamladı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) tarafından DAÜ öğrencilerine yönelik “Stres ile Etkin Baş Etme Becerileri” başlıklı grup çalışması yapıldı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Uzman Psikolog Özlem Güler Erginsoylu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Halide Sarp tarafından yapılan grup çalışması kapsamında stres kaynakları, belirtileri, duyguları anlamak ve stres ile etkin baş etme konularında psikoeğitim verildi.
Çalışmada yer alan öğrenciler ile birlikte çeşitli grup aktiviteleri yapılarak, öğrencilerin bireysel farkındalıklarının ve baş etme becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.
Çalışma, öğrencilere katılım belgesi verilerek tamamlandı.
 
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