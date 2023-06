CTP, Tatar'ın Meclis'ten istediği karara onay vermeyecek

CTP Genel Sekreteri Akansoy: “Ayrılıkçı tezler çerçevesinde bir kararın, CTP’nin olduğu bir meclisten oy birliğiyle geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için ortak zeminin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu yineleyerek, “Ayrılıkçı tezler çerçevesinde bir kararın, CTP’nin olduğu bir Meclisten oy birliği ile geçmesinin mümkün olmayacağını” kaydetti.

Akansoy, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşamamış olmanın “bedelini ödemeye” devam ettiğini belirterek, “Kıbrıs’ın her iki tarafındaki ayrılıkçı zihniyetin yaratmaya çalıştığı üstünlük kurma ve ayrılıkçı tezleri yükseltme yarışı, her iki toplumun da zararına olmakta, Kıbrıslı Türklerin dünyadan yalıtılmışlığı her geçen gün artmaktadır” dedi.

“Kıbrıs’ta çözümün yolu açık ve kesindir” diyen Akansoy, “Siyasi eşitlik ve tek egemenliğe dayalı bir çözüm modeli için BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki ortak zeminin yeniden oluşması ve özellikle Kıbrıslı Türklerin yeni oluşacak yapıdaki hak ve çıkarlarının, bu zemin üzerinden verilecek diplomatik girişimle geliştirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “‘Tanınma ve egemen eşitliğe dayalı’ bir politikanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığı gibi, Kıbrıslı Türklerin bu adada azınlık statüsüne düşürülmesi de asla kabul edilebilir değildir” diye ekledi.

Kamuoyu araştırmalarında halkın en önemli sorunu olarak ekonomi ve Kıbrıs sorunu öne çıktığına işaret eden Akansoy, “ekonomik daralma, insanların fakirleşmesi ile Kıbrıs sorununun doğrudan bağlantılı olduğunu halkın gördüğünü” belirtti.

-“Ayrılıkçı siyasetin Kıbrıslı Türkleri bu coğrafyaya hapsetmesini reddediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve politikalarını da eleştiren Akansoy, CTP olarak yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarında Tatar'a güvenin azaldığı sonucu çıktığını söyledi.

Akansoy açıklamasında devamla şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, bölge devlet ve halklarının bölgesel sorunlara çözüm bulmak adına yoğun bir diplomatik çalışma içerisinde olduğu bir dönemde, ayrılıkçı siyasetin Kıbrıslı Türkleri bu coğrafyaya hapsetmesini reddediyoruz.”



“Kıbrıs’ın üye olacağı kesindi, bunun referandum tarihi ve sonucu ile asla bir ilişkisi yoktu”



AB’ye ilişkin olarak ise Akansoy, “Avrupa Birliği’nin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, 2004 referandumuna bağlı olarak üye aldığı yalanını sürekli tekrarlayarak bir yere varmak mümkün değildir. Kıbrıs’ın üye olacağı kesindi, bunun referandum tarihi ve sonucu ile asla bir ilişkisi yoktu” görüşünü savunarak devamla şunları kaydetti:

“Bu bağlamda Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB üyesi olmasından kaynaklanan hak ve çıkarlarının geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmaların çözüm üretmesi, 2022 yılında Yeşil Hat ticareti ile yoğun bir ihracat yapılması dikkate değerdir. Avrupa Birliği ile kavga etmek yerine hak ve çıkarlarımızın geliştirilmesi yönünde, örneğin Doğrudan Ticaret Tüzüğünün gündeme gelmesi, Yeşil Hat Ticareti'nin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”



“Ayrılıkçı tezler çerçevesinde bir kararın, CTP’nin olduğu bir Meclis’ten oy birliğiyle geçmesi mümkün olmayacak”



“CTP olarak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için ortak zeminin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunun bir kez daha altını çizer, adil ve kalıcı bir çözümün buradan geçtiğini, bizim için bu tavrın dönemsel değil ilkesel bir karar olduğunu belirtiriz” diyen Akansoy, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki süreçte çözüm ile ilgili çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğimizi, 2020’den bugüne uluslararası bağlamda kaybettiğimiz toplumsal itibarı geri kazanmak adına daha da sorumluluk üstleneceğimizi belirtmek isteriz. Bu çerçevede, şunu kesin olarak belirtmek isteriz ki ayrılıkçı tezler çerçevesinde bir kararın, CTP’nin olduğu bir Meclis’ten oy birliği ile geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır"

Akansoy, Kıbrıs Türk halkının haklı çıkarlarının, çözümden geçtiğinin bilinciyle, halkın önünden çekilmesinin yeterli olacağının açık olduğunu söyledi.