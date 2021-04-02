DAÜ mezunu Hüseyin Dinç’ten sıcak hava balonu sektörüne büyük yenilik

Dünyada mevcut sıcak hava balonları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile uçuşlarını yapmaktadırlar. Dinç, bu sistemin yerine insana zarar vermeyen, çevre dostu, karbon emisyonlarına faydalı ve LPG’ye göre uçuş güvenliği ve mesafesi veren, güvenilir olan Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ile çalışacak olan ve tamamen yerli üretim olacak yakma ünitesini geliştirmiş oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 1990-1991 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref derecesiyle mezun olan Hüseyin Dinç, mezuniyeti sonrasındaki kariyerinde Würth, Elf ve Total Oil gibi otomotiv, akaryakıt ve enerji sektörünün dünyada önde gelen firmalarında üst düzey yöneticilikler yaparak çalıştı. Şubat 2015’te kurduğu İstanbul merkezli İzgi Enerji ve Kimya A.Ş. ile girişimciliğe atılan Hüseyin Dinç, Ağustos 2015’te ise Türk Patent Merkezi’ne Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ile çalışacak olan “Sıcak Hava Balonları İçin Yakma Ünitesi” konusunda incelemeli patent müracaatında bulundu. Eylül 2018 tarihinde de patenti 20 yıl korumalı onaylandı. Teknolojisini geliştirmek ve ticari ürün haline getirmek için dünyada ilk 10 arasına giren Teknoloji Geliştirme Merkezi “Teknopark İstanbul”a müracaat yapan Dinç’in müracaatı Ağustos 2019’da kabul edildi. Dinç daha sonra 2020 yılının Ocak ayında da Turkia Havacılık A.Ş.’yi kurdu ve ehliyetli, liyakatlı ekibiyle beraber sıcak hava balonu sektörüne damga vuran ve dünyada bir ilk olan yeniliğe imza attı. Dünyada mevcut sıcak hava balonları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile uçuşlarını yapmaktadırlar. Dinç, bu sistemin yerine insana zarar vermeyen, çevre dostu, karbon emisyonlarına faydalı ve LPG’ye göre uçuş güvenliği ve mesafesi veren, güvenilir olan Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ile çalışacak olan ve tamamen yerli üretim olacak yakma ünitesini geliştirmiş oldu.Projenin temelleri 2015 yılında atıldı. 11 Ağustos 2015’te projelerini hazırlayıp incelemeli patent müracaatını gerçekleştiren DAÜ Mezunu Hüseyin Dinç ve ekibinin başvurusu 2018 yılında onaylandı ve 20 yıllık koruma süresi başladı. Ardından Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü projenin daha iyi gelişebilmesi ve imkanlarından yararlanabilmeleri için kendilerini Teknopark İstanbul’a yönlendirdi. 2019 yılının Haziran ayında Teknopark İstanbul’a “Sıcak Hava Balonları İçin Yakma Ünitesi” isimli projeleri ile müracaat eden Hüseyin Dinç ve ekibi, Ağustos 2019’da Teknopark İstanbul’a kabul edildi ve ardından Turkia Havacılık A.Ş.’yi kurarak çalışmalarına başladı ve kısa bir süre içerisinde büyük başarı elde etti. Turkia Havacılık A.Ş., Almanya ve İspanya’dan gelen patent satın alma ve ortaklık taleplerini reddetti.Turkia Havacılık A.Ş.’nin sektöre kazandırdığı yeni LNG’li yakma ünitesi sayesinde, sıcak hava balonlarının yakıt tüketiminde yüzde 40 oranında tasarruf elde edilecek. Böylece balon uçuran firma sahipleri, yakıt masraflarını neredeyse yarı yarıya oranda azaltma imkanı elde edecek. Ayrıca LNG’li uçuşların enerji değeri yüzde 50 daha yüksek olacak. Yedek dört yakıt tüpü yerine iki tüp taşımak yeterli olacak. Böylece sıcak hava balonu içerisindeki yolcu sayısı artırılabilecek. Diğer yandan, LNG’li yakma ünitesi çevreye ve karbon emisyon değerlerinin düşürülmesine de daha faydalı. Çünkü LNG’nin karbondioksit emisyonu salınımları LPG’ye oranla çok daha düşük seviyelerde yer alıyor.DAÜ Mezunu Hüseyin Dinç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tanıtımı için de hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Kendi yakma ünitelerimizi kullanacağımız balonlarla ve dünya devi şirketlerin, haber ajanslarının sponsorlukları ile yaklaşık 10 adet Sıcak Hava Balonu ile Anamur’dan Girne’ye ve Gazimağusa’ya turistik uçuşlar yapacağız” diye konuştu. Hüseyin Dinç ve ekibi tarafından geliştirilen LNG’li yakma ünitesinin Türk turizmine katkısının büyük olması beklenirken, aynı zamanda büyük sanayi kuruluşlarının enerji jeneratörlerinde, otel ve restoranlar ile küçük binek araçlarda da kullanılması planlanıyor.